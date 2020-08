Dalla Francia – Accordo raggiunto tra Koulibaly e City: gli inglesi cercano l’intesa con il Napoli

Kalidou Koulibaly è da diverse stagioni uno dei difensori più ricercati d’Europa, la corte delle big del vecchio continente anche quest’anno non si è fermata e sembra che il Napoli mai come in questa stagione possa decidere di lasciar partire il centrale franco senegalese.

Uno dei club più interessati ad accaparrarsi il difensore azzurro è il Manchester City di Pep Guardiola. Secondo i colleghi transalpini di “France Football”, pare che gli inglesi abbiano raggiunto un accordo con il calciatore del Napoli per il suo trasferimento in Premier.

Resta però da convincere Aurelio De Laurentiis che non sembra disposto a fare sconti sul cartellino del centrale.

