GdS – Giuntoli non molla Veretout

Il Napoli non si arrende e non molla a pista Veretout per il centrocampo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo alcuni giorni di riflessione, il d.s. Giuntoli sarebbe tornato alla carica per portare in azzurro Jordan Veretout. Gattuso ha molta stima per il ragazzo e lo ritiene l’ideale nel 4-2-3-1 sia per caratteristiche di impostazione che di recupero.

Questa scelta ovviamente penalizzerebbe Demme, che in caso di cambiamento tattico preferirebbe una nuova avventura. L’operazione per il centrocampista francese sarebbe del tutto slegata dallo scambio Milik-Under che le due società vorrebbero portare a termine. La Roma per Veretout vuole 30 milioni, il Napoli ne offre 25, ora si vedrà.

