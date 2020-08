CdS – Tutto su Boga appena partirà Allan

Il Napoli è attivissimo sul mercato e sono settimane che non sembra mollare Jeremie Boga. L’ivoriano piace tantissimo e Giuntoli lo mette al primo posto come obiettivo sulle corsie laterali insieme con Under. Come dice il Corriere dello Sport, prima di iniziare l’assalto serviranno i soldi ricavati dalla cessione di Allan, operazione in uscita verso l’Everton. Boga è valutato tra i 25-30 milioni di euro, con il Napoli che potrebbe inserire Ounas, molto gradito a De Zerbi, per sbloccare definitivamente la trattativa.

