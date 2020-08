CdS – Milik-Under, vicinissimo lo scambio, distanza per Riccardi

Il Napoli si sta liberando di alcuni esuberi, e Arkadiusz Milik è l’uscita più importante da piazzare. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri starebbero chiudendo lo scambio con la Roma per Cengiz Under, con il polacco che piano piano si sta convincendo ad accettare la capitale.

Il valzer degli attaccanti vedrebbe Edin Dzeko vicino alla Juve, alla quale inizialmente sembrava proprio Milik il promesso sposo. Invece la partenza del bosniaco libera proprio il centravanti del Napoli ad andare in giallorosso, coi capitolini che sfrutteranno Under per ammortizzare la spesa. Il turco è ciò che ha chiesto Gattuso per il dopo Callejon e sarà accontentato. Ancora dubbi su Alessio Riccardi, classe 2001 e uno dei più promettenti talenti italiani, sul quale il Napoli vorrebbe puntare nello scambio ma con il giocatore ancora non troppo convinto.

