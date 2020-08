CANDREVA NAPOLI – Il Napoli è molto attivo sul mercato e sta valutando le scelte migliori per sostituire i partenti o tenersi pronto per i probabili partenti che presto lasceranno la maglia azzurra. In particolare è alla ricerca di un esterno d’attacco, che possa sostituire José Maria Callejon. Oltre al nome di Boga del Sassuolo e Cengiz Under della Roma, negli ultimi giorni è venuto fuori un nuovo accostamento. Si tratta di Antonio Candreva, centrocampista dell’Inter, ritenuto ai margini del progetto e dunque ufficialmente sul mercato.

Candreva-Napoli, l’agente a Castel di Sangro

Le voci hanno iniziato a rincorrersi quando Federico Pastorello, l’agente dell’ex Lazio (che cura, tra l’altro, anche Alex Meret n.d.r) è stato avvistato in ritiro a Castel di Sangro qualche giorno fa. Oltre a parlare del portiere azzurro sarebbe venuto fuori anche il discorso Candreva. Tra i vari esperti di mercato molte le conferme di un eventuale interessamento quanto le smentite, le quali affermavano invece un mancato riscontro dell’improvviso accostamento.

Candreva, l’entourage conferma la proposta: “Vedremo se ci saranno sviluppi”

Per far chiarezza sulla questione noi di SpazioNapoli.it abbiamo dunque contattato Stefano Marchesi, membro dell’entourage del calciatore, il quale ha provveduto a fornirci maggiori informazioni sulla trattativa e ci ha confermato difatti l’accostamento: “L’incontro è nato prima di tutto per parlare di Alex Meret e nel corso dello stesso sono venute fuori altre situazioni, tra cui quella legata ad Antonio Candreva”. Si è trattato di un discorso preliminare per arrivare, eventualmente, ad un possibile accordo. Una semplice chiacchierata, nulla di definitivo. “Vedremo se dopo questa chiacchierata ci saranno sviluppi”, questa la risposta sull’eventualità di un interessamento reale da parte del Napoli.

Dunque la proposta è concreta ed è stata sottoposta alla dirigenza qualche giorno fa, ma per il momento non c’è nulla di definitivo. Sono attesi nuovi sviluppi anche e soprattutto in relazione alle prossime mosse che il club azzurro effettuerà in ottica mercato.

