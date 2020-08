Calendario Serie A, si riprende sabato 19 settembre. Rinviata la prima giornata di Inter e Atalanta

L’edizione de La Repubblica comunica le prime modifiche del calendario della Serie A. Due gare saranno rinviate: Inter e Atalanta. Il Consiglio della Lega di Serie A ha deciso che potranno svolgersi più avanti i match della prima giornata di campionato, per recuperare i giorni di riposo perduti per far disputare le gare di coppe europee.

Le rimanenti squadre di Serie A cominceranno a giocare nel weekend del 19 e 20 settembre. Una proroga era stata chiesta anche da Roma e Cagliari, ma non è stata confermata.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: