SKY – Il Genoa si inserisce per Luperto: chiesto il prestito del centrale azzurro

Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale, svela una nuova trattativa per il mercato del Napoli riguardante il difensore azzurro, Sebastiano Luperto. Sul centrale infatti si sarebbe acceso l’interesse del Genoa. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per la difesa, i rossoblù hanno avviato i contatti con il Napoli per Sebastiano Luperto. I dialoghi tra le parti sono continui e dunque non solo per Younes e Ounas (mentre Llorente si allontana) ma anche per il centrale azzurro classe ’96 che intriga molto il ds Faggiano. Con il Napoli, il Genoa sta cercando l’intesa per un prestito”.

