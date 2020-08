Il Mattino – Problemi sull’ingaggio di Under: l’inserimento di Veretout potrebbe cambiare tutto

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcun aggiornamenti sul Napoli inerenti al calciomercato. Di seguito quanto evidenziato:

“Ci sono difficoltà sugli ingaggi. Ed è per questo l’intesa con Under non è del tutto facile, proprio per le richieste dell’esterno turco. Però, la Roma sa bene come convincere il Napoli a passare dalla sua parte: inserendo Veretout (giocatore valutato attorno ai 25 milioni dal club giallorosso) con cui – smentite a parte – c’è da tempo un’intesa“.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: