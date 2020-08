Serie A Femminile, altra sconfitta per il Napoli: 2-5 in favore della Fiorentina

Non finisce bene neppure il secondo appuntamento in Serie A per il Napoli Femminile. Dopo la sconfitta della prima giornata contro la Pink Bari, arriva un’altra partita negativa per le azzurre. La Fiorentina si è infatti imposta ai danni del Napoli con il risultato di 2-5.

Le azzurre erano passate in vantaggio allo stadio Caduti di Brema, a Barra. Le viola però hanno poi ampiamente ribaltato il risultato, fino al 2-5 finale. Zero punti in due partite per le azzurre, che ora si trovano sul fondo della classifica.

