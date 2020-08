GdS – Anche l’Atalanta piomba su Faraoni: presentata prima offerta da 5 milioni al Verona

In caso di addio di Elseid Hysaj, il Napoli potrebbe scegliere come sostituto il difensore del Verona Davide Faraoni, nome più volte accostato al club azzurro. Non sarà semplice, infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c’è concorrenza per il giocatore classe ’91. Di seguito quanto evidenziato:

Faraoni potrebbe essere per l’Atalanta sulla carta un’opzione, essendo abituato a giocare come esterno a tutta fascia, ma dal club non sono giunte conferme circa una proposta di circa 5 milioni già presentata al Verona.

