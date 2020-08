De Laurentiis: “Il calcio italiano va rifondato: escluso il Napoli, i club di Serie A hanno 4 miliardi di debiti”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato nel corso di un evento tenuto a Castel Di Sangro, all’interno del ritiro azzurro. Il patron del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle condizioni del calcio italiano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nell’anno calcistico 2019/20 i club di Serie A, tranne il Napoli, hanno collezionato circa 4 miliardi di debiti. Per la FIGC non sarebbero neppure ammissibili al prossimo campionato. Il povero Gravina però che può fare, non far partire la stagione? Solo quattro squadre sarebbero probabilmente in grado di iscriversi. Il calcio va rifondato”.

