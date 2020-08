“Saluti romani camerata Reina”, striscione shock degli ultras della Lazio per l’arrivo del portiere

Come riportato dall’edizione online di Repubblica, l’arrivo nella capitale di Pepe Reina per vestire la maglia della Lazio è stato accolto in maniera quantomeno controversa dai tifosi biancocelesti.

Gli ultras della Lazio hanno infatti esposto un saluto neofascista per l’arrivo del portiere ex Napoli. Il portiere spagnolo in passato aveva espresso il proprio gradimento per Vox, partito spagnolo di desta.

Lo striscione shock è stato esposto sul viadotto sopra Corso Francia, di seguito la foto:

