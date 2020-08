RAI – Chiuso l’affare Karbownik, per l’ufficialità il Napoli aspetta di chiudere qualche cessione: tutte le cifre

Il noto esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso ella trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La trattativa del Napoli per Karbownik è da considerarsi conclusa, 7 milioni di euro al Legia Varsavia e contratto quinquennale che partirà da 200mila euro e andrà a salire. Prima di chiudere ufficialmente il colpo, il Napoli aspetta di concludere alcune cessioni, penso a Milik, Allan e Ghoulam. Molto bravo in fase offensiva, nei cross e nell’uno contro uno. Deve invece migliorare in fase di copertura, ma con Gattuso non ci saranno problemi da questo punto di vista”.

