RAI – Altro che 48 ore per Milik alla Roma! Divergenze tra azzurri e giallorossi sulla trattativa

Il noto esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso ella trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dzeko andrebbe volentieri alla Juventus, non è lui il problema. Il problema è trovare l’accordo tra Roma e Juventus, con i bianconeri che dovranno assecondare le richieste dei giallorossi: dieci milioni di euro più due di bonus. Serve la rescissione consensuale di qualche contratto pesante, come Higuain e Khedira. Appena Paratici farà sapere all’entourage di Milik che la Juve non è più interessata, il polacco si convincerà ad andare alla Roma. Il problema è che Roma e Napoli hanno due idee differenti sulla trattativa. Il Napoli vuole Under più venti milioni, la Roma invece vuole spendere meno e vorrebbe chiudere con Under, più Riccardi e 10 milioni di euro”.

