Fedele: “Osimhen è un fenicottero, sbaglia gli stop e ha segnato grazie ai rimpalli”

L’ex procuratore e dirigente Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel coro di Marte Sport Live. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli di ieri mi dà qualche speranza, ma queste partite contano poco. Osimhen ha una bella gamba, ma non ha tecnica e lega poco, pur avendo grande fisicità. Non ha sensibilità per giocare un uno-due o stoppare il pallone in un certo modo. È un fenicottero, però non riesce a far inserire i centrocampisti, ha sbagliato diversi stop e segnato grazie a dei rimpalli dopo un controllo un po’ lungo. In Serie A sarà diverso, se lo dovesse marcare De Vrij cosa succederebbe?”

