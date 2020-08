De Laurentiis: “Quanto di buono fatto in ritiro, sarà raccolto durante tutta la stagione”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al network abruzzese VideoCittàNews, durante il ritiro degli azzurri a Castel di Sangro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ero venuto qui in Abruzzo in avanscoperta, è stato amore a prima vista. Ho trovato una cultura di impresa che non è facile trovare altrove. A livello di strutture ed impianti sportivi è molto organizzato: tre campi in erba, un palazzetto dello sport, un campo in erba sintetica. Qui a Castel di Sangro si respira un’aria particolare, bisogna investire su questo territorio. Il convengo su alimentazione e sport? Il nostro corpo potrebbe durare 150 anni, ma con pessime abitudini e stupidaggini riduciamo questa longevità. La Coppa Italia? È la terza della mia gestione, è stata importante ed era il passaporto per tornare in Europa dopo una stagione partita molto male. Ciò che stiamo seminando qui in ritiro a Castel di Sangro lo raccoglieremo durante tutta la stagione”.

