Da barista a pararigori! Chi è Gabriel Romito? Il ragazzo che ha neutralizzato il penalty di Younes

Ci sono favole che meritano di essere raccontate: lui è Gabriel Romito, ieri ha parato il rigore a Younes diventando l'idolo del paese. Sì perché a Castel di Sangro è di casa e lo conoscono tutti in quanto barista di uno dei locali più frequentati. Da barista a fenomeno in un giorno, il più bello della sua vita da raccontare ai posteri. @gabriel_romito 🧤 Servizio di @antonio.manzo__