Auriemma elogia Osimhen: “Vi avevo detto che il Napoli stava prendendo un bomber devastante”

Il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma ha commentato la prova di Victor Osimhen nel triangolare in ritiro a Castel di Sangro. L’attaccante nigeriano ex Lille è stato l’assoluto protagonista di giornata, con una tripletta siglata in meno di dieci minuti.

Di seguito il commento del giornalista sul proprio profilo Instagram ufficiale:

“Quante volte vi avevo detto che il Napoli stava prendendo un bomber devastante?”

