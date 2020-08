Alvino: “Mertens sta aiutando Osimhen come se lo avesse adottato: questa è la mentalità giusta”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha commentato la vittoria del Napoli nel triangolare giocato in ritiro a Castel di Sangro nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il gruppo deve assorbire la mentalità vincente di Gattuso. Tornare a parlare di Barcellona-Napoli significa che Gattuso non riesce a mandarla giù. Per cancellare quella macchia c’è bisogno di calciatori che riflettono e si aiutano a vicenda. Mertens sta aiutando Osimhen come se lo avesse adottato, la filosofia del Napoli deve essere questa”.

