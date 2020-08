Addio Milik sempre più vicino, un tifoso dagli spalti: “Vattene a Torino!”

Arek Milik e il Napoli sembrano sempre più lontani, ormai tra l’attaccante e il club azzurro non sembrano esserci più legami e lo stesso sta accadendo con la tifoseria partenopea. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, il pubblico non ha per nulla gradito l’atteggiamento del 99 azzurro.

Alla mezz’ora del match tra Napoli e Castel di Sangro infatti Gattuso è stato costretto a togliere il suo attaccante polacco. Milik si è infastidito quando al momento dell’uscita dal campo ha ricevuto fischi da parte dei tifosi azzurri che hanno invitato l’attaccante ad andare alla Juventus. “Vattene a Torino” sono state le parole urlate dagli spalti dello Stadio Teofilo Patini

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: