Napoli, Mario Ferri “Il Falco” firma col Castel di Sangro e affronterà gli azzurri quest’oggi

Oggi ci sarà il triangolare che vedrà affrontarsi il Napoli, L’Aquila e il Castel di Sangro. Un triangolare per la prima uscita stagionale degli azzurri. Questa mattina è arrivata una notizia particolare: Mario Ferri, detto “Il Falco”, molto conosciuto per le sue invasioni di campo in ambito calcistico, ha firmato con la squadra locale del Castel di Sangro proprio per affrontare il Napoli quest’oggi. Questo il suo post su Instagram:

“Non ce 2 senza 3… mi ero ripromesso di tornare a “casa” per la terza volta, ed eccomi a @casteldisangro_cep 💛❤️

Oggi affronteremo il @officialsscnapoli in un bel pomeriggio di calcio ma poi ci aspetta un campionato d’eccellenza molto impegnativo, finalmente in una categoria che Castel di Sangro merita 💛❤️”

