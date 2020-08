KKN – Ferri, detto Il Falco: “Niente da fare. Oggi non potrò giocare contro il Napoli per via del Daspo”

Mario Ferri, noto a tutti come “Il Falco“, famoso invasore di campi di calcio. Ricordiamo tutti la sua invasione al San Paolo in Napoli-Juve, quando tirò in faccia a Gonzalo Higuain una sciarpa del Napoli. Il Falco oggi avrebbe dovuto giocare come centrocampista per il Castel di Sangro CEP ma è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli per dare una notizia:

“Non posso partecipare all’evento e giocare la partita col Napoli per via del Daspo dovuto all’invasioni in cui buttai una sciarpa in faccia a Higuain. Potrei anche giocare con L’Aquila ma siccome c’è il Napoli non mi fanno proprio partecipare“. Allora farai l’invasione? “Potrei, ma ho promesso al questore che farò il bravo (ride, ndr)“.

