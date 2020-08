CdS – Napoli, nuova offerta per Boga: 30 milioni più Ounas

Il Napoli prova ad affondare il colpo per Jeremie Boga. Il calciatore del Sassuolo piace tantissimo agli azzurri e Giuntoli farebbe di tutto pur di permettergli di vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione. Così i partenopei stanno preparando una nuova offerta: 30 milioni di euro più Ounas che piace tanto a De Zerbi. Oltre Under, dunque, che potrebbe arrivare al Napoli nello scambio con Milik, il Napoli insiste seriamente per Boga, scrive il Corriere dello Sport.

