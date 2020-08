TAGLIAFICO NAPOLI – Negli ultimi giorni il nome di Nicolas Tagliafico è stato spesso accostato a quello del Napoli che è alla ricerca di un terzino sinistro. L’esterno basso argentino dell’Ajax sarebbe un gran colpo per gli azzurri ma a quanto pare non c’è stato ancora nessun approccio da parte dei partenopei per il calciatore. A svelarlo è stato il suo agente Ricardo Schlieper che è intervenuto ai nostri microfoni in esclusiva e ci ha raccontato la situazione del suo assistito. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Come sta Nicolas? In Olanda non hanno avuto problemi importanti di Coronavirus. La quarantena è stata diversa rispetto ad altre parti del mondo. Si è prima allenato da solo durante quel periodo, poi si è allenato in gruppi di 4-5 calciatori e successivamente si è allenato con tutta la squadra. Poi sono stati in Austria per il ritiro pre stagionale e adesso è tornato ad Amsterdam con la squadra. Dal punto di vista fisico sta benissimo.

Contatti con il Napoli? Niente di vero. Non c’è stato nessun contatto né con il club né con noi stessi.

Se a Nicolas piacerebbe giocare in Italia? È difficile parlare con lui di squadre che non hanno ancora mostrato interesse. Abbiamo parlato di un paio di squadre inglesi e di un altro paio di altre nazioni. Per ora nessuna chiamata dall’Italia, né dal Napoli né dall’Inter come si dice sui giornali.

Nicolas vorrebbe lasciare l’Ajax, ha già un accordo con la squadra. Il mercato però quest’anno è imprevedibile e lento a causa di quello che è successo per il Coronavirus. C’è ancora un altro mese e vediamo cosa ci offrirà il mercato”.

Il Napoli cerca un nuovo terzino sinistro. Faouzi Ghoulam è destinato a parte e la sua carriera in terra partenopea finisce a causa di infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio negli ultimi anni.

Il favorito, e il sogno degli azzurri, resta sempre Sergio Reguilon. Il Real Madrid, però, ha chiesto al Napoli il diritto di recompra, scrive il Corriere dello Sport. Le alternative restano Tagliafico e Karbownik.

