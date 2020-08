Núñez, possibile accordo tra Napoli e Verona per l’affare

Darwin Núñez ha chiesto la cessione dall’Almeria. L’attaccante uruguaiano ha deciso di lasciare il club andaluso, che, per un’eventuale cessione, sta valutando la punta a 25-30 mln. Negli ultimi giorni, gli spagnoli hanno rifiutato le offerte di Brighton, Southampton, Wolfsburg e Benfica, che hanno avanzato nuove proposte.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, di recente c’è stato anche un ritorno di fiamma del Napoli che sta valutando una possibile azione in accordo con il Verona, per ingaggiare il calciatore e girarlo in prestito agli scaligeri visto lo status da extracomunitario del 21enne, valutato però non più di 20 milioni da Giuntoli. Nessuna decisione, ma al momento i colloqui e le valutazioni sono in corso.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: