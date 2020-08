Izzo sogna Napoli, Cairo conferma: “Ci sono delle richieste, valuteremo”

Armando Izzo, difensore del Torino, sogna l’approdo alla sua Napoli. All’interno della società granata c’è una smobilitazione che potrebbe portare a qualche cessione. E anche Izzo non sembra restare al di fuori di questo discorso. Arriva la conferma del presidente Urbano Cairo a La Stampa:

“Belotti ce lo teniamo. Non è in discussione. Izzo? Vediamo, ha molte richieste. A dirla tutta diversi nostri giocatori sono richiesti: se partirà qualcuno sapremo come sostituirlo”

