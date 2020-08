Il sindaco Caruso: “Si va verso l’apertura a 1800 posti per seguire gli allenamenti del Napoli”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’ampliamento dei posti allo Stadio Patini per seguire gli allenamenti del Napoli:

“Posso assicurare a De Magistris che il popolo partenopeo è soddisfatto di questa prima parte di ritiro a Castel di Sangro. Quando mi chiedono se sono di Napoli rispondo “quasi”, l’accento ci accomuna tanto. Più posti agli allenamenti? Abbiamo lavorato tutta la notte per questo, si va verso questa decisione ma sarà comunque difficilissimo prendere parte agli allenamenti”.

