Dopo l’acquisto dello statunitense McKennie per il centrocampo, la Juventus sta lavorando per completare il reparto offensivo.

Come riportato da Romeo Agresti di Goal.com, il nome nuovo per l’attacco bianconero sarebbe Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona è in rotta col club e potrebbe essere una nitida opportunità di mercato.

