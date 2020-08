CdS – Napoli, Matvienko è il primo nome per il post-Koulibaly. Se parte Maksimovic c’è anche Sokratis

Il Napoli è molto attivo in questo momento sul mercato, sia in entrata che in uscita. Gli azzurri devono prima fare cassa e smaltire la rosa prima di acquistare altri calciatori. È il caso della difesa, per esempio. Se non parte Koulibaly non arriverà un altro difensore. Per il Corriere dello Sport, tuttavia, il Napoli ha già scelto il sostituto: Matvienko dello Shakhtar, di 24 anni. Se poi dovesse partire anche Maksimovic, il Napoli si affiderebbe all’esperienza di Sokratis Papastatopoulos dell’Arsenal.

