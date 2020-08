UFFICIALE – Triangolare contro l’Aquila e Castel di Sangro visibile in Pay per View su Sky: costi e dettagli

Il Napoli in questi giorni si sta preparando per l’inizio della prossima stagione nel ritiro abruzzese di Castel di Sangro. Gli azzurri venerdì 28 alle ore 17:30, affronteranno in un triangolare l’Aquila ed il Castel di Sangro in un triangolare.

I tifosi avranno la possibilità di assistere all’incontro su Sky in Pay per View. L’evento sarà acquistabile tramite il telecomando del box Sky, con l’app o chiamando al numero 199 100 200. Il costo dell’evento è di 5,99 euro.

