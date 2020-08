SKY – Raiola a pranzo con De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli a Castel Di Sangro

L’inviato di Sky Sport Francesco Modugno ha riportato la presenza del procuratore Mino Raiola a Castel Di Sangro, nel ritiro del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La versione ufficiale è quella di una visita di cortesia di Mino Raiola. Il procuratore è in questo momento a pranzo con De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso. Visita di cortesia, dicono, ma in questo periodo di mercato si parla sempre. Raiola ha tanti giocatori che orbitano intorno al Napoli: Manolas e Lozano sono in rosa e dovrebbero rimanere entrambi. Inoltre nel parco giocatori di Raiola ci sono anche Bernardeschi e Pellegrini, due delle contropartite più gettonate in ottica Juventus per Arek Milik”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: