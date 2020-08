Rrahmani: “Problemi nel giocare nella difesa a quattro? Al contrario, se serve posso fare anche il terzino”

Il neo acquisto del Napoli Amir Rrahmani, arrivato in azzurro dall’Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione sua e di Victor Osimhen, dal ritiro di Castel Di Sangro. Al difensore albanese è stato chiesto se fosse preoccupato dal dover giocare nella difesa a quattro, dopo due anni nella difesa a tre. Di seguito la risposta del giocatore evidenziata dalla nostra redazione:

“Ho giocato per due anni nella difesa a tre, in nazionale ho giocato a quattro, per me non è una novità. Posso giocare anche come terzino, l’ho fatto alla Dinamo Zagabria. Se l’allenatore decide questo, io sono pronto”

