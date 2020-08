Osimhen sul razzismo: “Prima di arrivare ero scettico, visitando Napoli ho cambiato idea”

Il neo acquisto del Napoli Victor Osimhen ha parlato della questione razzismo nel corso della conferenza stampa di presentazione in ritiro a Castel Di Sangro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ammetto che prima di arrivare in Italia ero scettico per la situazione del razzismo ma poi ho visitato Napoli ed il mio punto di vista è cambiato. Purtroppo il razzismo è ovunque ma sono certo che il razzismo non mi limiterà e questi tifosi mi aiuteranno tanto con il loro affetto”.

