Osimhen a Sky: “Sono onorato di giocare nel club di Hamsik e Maradona: parlare con Mertens e Koulibaly mi ha convinto ad accettare”

Il nuovo attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della conferenza stampa tenutasi oggi a Castel di Sangro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono un ragazzo nato a Lagos in Nigeria, non è stato semplice per me. Sono orgoglioso di essere quello che sono, sarò sempre grato a Dio che mi ha portato fin qui. Sono al Napoli, uno dei più grandi club in Italia e nel mondo. Sono pronto a scendere in campo per la squadra con la quale hanno giocato Cavani, Higuain, Hamsik e il più grande di sempre Maradona. Essere qui è un grande privilegio”.

“Non credevo di essere stato l’acquisto più costoso della storia del club, ma questo non vale nulla per me. Ci sono grandi superstar come Mertens e Koulibaly. Non vedo l’ora di iniziare. Parlare con loro mi ha aiutato a scegliere il Napoli e ora sono felice“.

“Ho parlato con il Presidente e Gattuso a casa di De Laurentiis, mi hanno illustrato il progetto e mi colpito. Questo è il club giusto per me, è molto importante quando un allenatore incontra un giocatore prima della firma“.

