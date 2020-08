SKY – Osimhen non ha ancora deciso il numero di maglia: la scelta è tra due opzioni

L’inviato di Sky Francesco Modugno ha rivelato una curiosità che gli è stata confidata da Victor Osimhen nel corso del ritiro del Napoli a Castel Di Sangro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Osimhen in privato mi ha confidato che non ha ancora scelto il numero di maglia. È indeciso, anche se dovrebbe prendere la nove. Gli ho fatto notare che la nove è stata di giocatori come Careca e lui mi ha aggiunto subito Higuain. Poi mi ha citato Cavani, che non aveva la nove, ma se fai 104 gol con la maglia del Napoli va benissimo anche la numero sette”.

