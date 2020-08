Osimhen in conferenza: “Essere qui è un sogno per me, voglio dare il massimo per questa squadra!”

Il giocatore più costoso della storia del Napoli, Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione all’interno del ritiro del Napoli a Castel Di Sangro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Essere qui per me è un sogno che diventa realtà, mi piace giocare come unica punta ma sono aperto alle novità. Ho compagni fantastici e sono felice di essere qui. Per me essere qui è un grande salto di qualità, ho grandissimi compagni. Non mi interessa il denaro, voglio dare il massimo per questa squadra! Sono stato sempre convinto che il Napoli fosse la migliore scelta per me e per il mio futuro da calciatore”.

