RAI – Allan all’Everton: spunta la data del trasferimento. Boga resta il preferito di Gattuso per la fascia

Il collega di RAI Sport, Ciro Venerato, esperto di calciomercato è intervenuto alle frequenze di “Radio Kiss Kiss Napoli” per parlare del mercato degli azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Entro il 10 settembre Allan sarà un nuovo calciatore dell’Everton. Si sta discutendo delle rate, dei bonus e delle percentuali da destinare agli agenti, con il Napoli che pretende che vengano pagate dagli inglesi”.

“Il Napoli ha già comunicato a Tottenham, West Ham, Atletico Madrid ed Inter che è già tutto fatto. Lozano al momento è più dentro che fuori dal progetto Napoli. Bernardeschi piace ma Gattuso gli preferisce Under”.

“Il preferito per la fascia però resta Boga. Mi arrivano inoltre forti smentite sulle voci riguardanti Douglas Costa. Per Veretout è lunga perché la Roma non vuole cederlo. Alla lunga però le cose potrebbero cambiare”.

