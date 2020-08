Addio Ghoulam, due ipotesi: rescissione consensuale o cessione ‘gestita’ da Mendes

Il Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna ha parlato del ricambio generazionale che dovrà arrivare sulla fascia sinistra della difesa del Napoli. Faouzi Ghoulam è alla porta, destinato ai saluti, ed il Napoli sta lavorando per sostituirlo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per la cessione di Ghoulam sono rimaste due soluzioni: una cessione gestita da Mendes, suo procuratore, oppure la rescissione del contratto in scadenza nel 2022. La soluzione ‘interna’ sarebbe rappresentata dal Wolverhampton in Premier League, società molto vicina al procuratore dell’algerino. Per sostituire Ghoulam, il Napoli punta forte su Reguilon, che però costa molto, circa 25 milioni di euro. In alternativa c’è il giovane Karbownik del Legia Varsavia o Tagliafico dell’Ajax”.

