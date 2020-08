Insigne già in palla: gol, giocate e tanti sorrisi ai tifosi!

Un Lorenzo Insigne sempre più in forma in vista della nuova stagione, anche oggi infatti il capitano azzurro ha dimostrato tanta voglia di trascinare sulle sue spalle il secondo Napoli di Gennaro Gattuso.

Così come ieri, il 24 di Frattamaggiore ha giocato come se non fosse una semplice partita di allenamento, mettendo in campo quella cattiveria agonistica che tanto piace all’allenatore del Napoli. Protagonista di una doppietta durante la partitella di squadra ma soprattutto è stato di gran lunga il migliore in campo.

Anche nella giornata di ieri un episodio ha dimostrato quanta voglia ha di brillare in questa squadra. Pochissimi secondi prima della fine dell’allenamento di ieri non è riuscito a giocare l’ultimo pallone e ha lasciato il campo quasi stizzito a causa dell’accaduto. Piccoli gesti che testimoniano però la grinta e la determinazione del capitano del Napoli.

Tra tutti i giocatori azzurri inoltre è sempre Lorenzo Insigne il primo a ricambiare i canti e i saluti della tifoseria azzurra. La consapevolezza di essere ormai un anello portante di questa squadra c’è, tenere questa mentalità fino all’inizio della stagione non sembra difficile dato che quest’ultima è alle porte, fondamentale sarà arrivare sempre più avanti caricandosi tifosi e squadra su quelle piccole spalle valorizzate però da quella fascia di capitano che rappresenta un’intera città.

Giuseppe Ferrante

