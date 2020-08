SKY – La Juventus pensa a Cavani: l’uruguaiano non se la sente di tradire i tifosi del Napoli

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“La Juventus pensa all’attacco: continua a seguire Milik e Dzeko. Ha fatto un tentativo qualche settimana fa per Cavani, ma l’attaccante uruguaiano ha respinto questa soluzione. Non se la sente di tradire i tifosi del Napoli. Non so se le cose cambieranno ma per ora non ha lasciato aperture ai bianconeri”.

