La squadra ha svolto seduta pomeridiana allo stadio Patini iniziando la sessione con riscaldamento e allunghi. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercizi di mobilità con l’utilizzo di ostacoli.

Mario Rui ha lasciato anzitempo il campo per un leggero trauma al ginocchio. Tanti applausi infine per Osimhen alla sua prima apparizione in maglia azzurra.

