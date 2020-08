Il Mattino – De Laurentiis per Milik chiede Cuadrado

Il Napoli ha in casa la grana Milik. Il polacco è sul mercato e il Presidente De Laurentiis sta facendo di tutto per accontentare la sua richiesta: Arek vuole la Juventus e non accetta la Roma.

Il Mattino tuttavia riporta che i bianconeri non vogliono pagare i 35 milioni di euro richiesti per l’attaccante e offrono Bernardeschi, che però non vuole muoversi da Torino. A questo punto De Laurentiis ha spiazzato Paratici chiedendo in cambio Cuadrado, considerato però incedibile da Pirlo. La trattativa è ancora in divenire.

