Allan è ormai con la valigia pronta. Il centrocampista brasiliano è stato a lungo corteggiato dall’Everton che ormai sembra aver formulato l’offerta giusta: 30 milioni di euro.

Il Corriere dello Sport rivela che la cifra non è ancora abbastanza per lasciare andare il calciatore ma aggiungendo almeno 5 milioni di euro di bonus la trattativa andrà in porto: questa settimana sarà decisiva.

