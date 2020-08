Castel di Sangro, il sindaco: “Tifosi del Napoli straordinari: ADL ha un grande merito”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“I tifosi del Napoli sono stati straordinari, hanno trasmesso in maniera seriosa calore alla squadra. Il ritiro è cominciato bene, c’è il giusto rigore che vale per tutti. Ci saranno circa 10 mila tifosi quotidianamente. Bisognerà vedere il fine settimana. Siamo a lunedì e c’è già una presenza consistente, nel weekend solitamente la gente si sposta di più quindi crescerà ancora il numero. A fine settimana potremo fare bene i conti”.

“De Laurentiis ha il grande merito di aver sdoganato una regione del sud verso queste opportunità come i ritiri di calcio. Questo è un evento storico che si aggiunge ad altri. I ritiri devono essere declinato in un atteggiamento festoso per offrire alla squadra il calore che serve per cominciare la stagione nel migliore dei modi”.

