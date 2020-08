Alvino: “Il momento è difficile ma vanno fatti i complimenti al Napoli, organizzazione perfetta a Castel di Sangro!”

Carlo Alvino è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare l’organizzazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro:

“Non è un mistero che tanti napoletani hanno una seconda casa qui a Castel di Sangro. Mi piace questa iniziativa del Napoli che non ha precedenti, l’organizzazione qui è perfetta in un momento di grande difficoltà. Il Napoli e l’Abruzzo hanno avuto coraggio ad aprire ai tifosi questo ritiro, ma se si mantiene il distanziamento e si indossa la mascherina si può convivere col virus e coltivare la passione per la squadra del cuore. Contagi dei calciatori? Pur avendo dei comportamenti di poco contatto sociale a volte basta nulla per andare incontro al problema. Il Napoli ha dimostrato di essere un gruppo fatto da ragazzi seri e veri professionisti, il modello Napoli è stato da imitare per molti e non può non far piacere che l’esito dei tamponi sia stato negativo per tutti. Dispiace per Petagna, ma in Sardegna la situazione è quella che è”.

