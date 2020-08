SKY – Sfuma definitivamente Gabriel dal Lille, il calciatore lunedì sarà a Londra per firmare con l’Arsenal

AGGIORNAMENTO ORE 00:45 – L’esperto di mercato di Sky Fabrizio Romano ha riportato sul proprio profilo Instagram ufficiale il trasferimento di Gabriel Magalhaes all’Arsenal dal Lille. Il giocatore lunedì volerà verso Londra per firmare il contratto che lo legherà ai Gunners fino al 2025. Alla società transalpina vanno 30 milioni di euro bonus compresi.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, Gabriel Magalhaes non sarà un nuovo giocatore del Napoli.

Il calciatore brasiliano, attualmente al Lille, è molto vicino alla firma con l’Arsenal. Gabriel ha aspettato a lungo il Napoli, che però non voleva affondare il colpo senza prima cedere Kalidou Koulibaly. L’accordo con il Manchester City per la cessione del difensore senegalese non è arrivato e dunque Gabriel ha deciso di andare altrove. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità del suo approdo in Premier League.

