SPORTITALIA – Si avvicina Matvienko per la difesa: lunedì conference call con lo Shaktar Donetsk

Il noto esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio sito ufficiale riguardanti il mercato del Napoli. In particolare Pedullà si è soffermato sulla trattativa con lo Shaktar Donetsk per Mykola Matvienko. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli acquisterà due difensori centrali. Mykola Matvienko piace moltissimo, lunedì ci sarà una conference call con lo Shaktar Donetsk. Il difensore classe ’96 può giocare sia sulla destra che sulla sinistra. Gli ucraini non lo reputano incedibile, ma lo valutano ben 15 milioni di euro. Il Napoli dovrà battere la concorrenza del Leeds di Bielsa, neopromosso in Premier League. Attenzione sempre al profilo di Sokratis Papastathopoulos, che è in scadenza di contratto con l’Arsenal. Gunners che sono sempre più vicini a Gabriel Magalhaes del Lille”.

