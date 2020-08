Coman regala la Champions al Bayern: PSG battuto 1-0

Il Bayern Monaco ha vinto la sesta Champions League della sua storia. I bavaresi hanno battuto in finale per 1-0 il Paris Saint German a Lisbona aggiudicandosi l’edizione questa pericolare edizione della massima competizione europea per club.

La gara è stata aperta fino agli ultimi minuti di partita con i francesi che più volte hanno avuto la possibilità di pareggiare l’incontro. A sbloccare la gara ci ha pensato il francese Coman, cresciuto proprio nelle giovanili del PSG. L’ex Juve ha siglato la rete vittoria al 59′.

