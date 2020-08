Invasione azzurra a Castel di Sangro, il sindaco: “Abbiamo avuto un blackout per il troppo consumo”

Ormai è tutto pronto per l’inizio del ritiro estivo del Napoli. Domani gli azzurri saranno a Castel di Sangro per dare il via alla stagione 2020/2021. La cittadina abruzzese, negli ultimi giorni è stata letteralmente presa d’assalto dai tifosi azzurri.

A confermarlo è il sindaco della città, Angelo Caruso, ai microfoni di “Rai Sport”. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Luglio e agosto li abbiamo con il tutto esaurito. Conti alla mano con questi due mesi recuperiamo quanto perso nei mesi scorsi. Oggi siamo al sold out, e basti pensare che ieri in paese abbiamo avuto un blackout per il troppo assorbimento di corrente“.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: