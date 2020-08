Bernanrdeschi, l’agente: “Penso la Juve punti ancora su di lui. Se ci saranno condizioni migliori le valuteremo”

Mino Raiola, agente di Federico Bernardeschi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’esterno della Juventus accostato più volte al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Lui è consapevole di cosa vuole fare. Ci siamo confrontati a lungo e ho visto un ragazzo che non si è seduto. La sua carriera non è ad un punto di fine ma di inizio”.

“Io credo che sia un giocatore della Juve ma se non ci saranno le condizioni migliori, per lui o per la Juve, valuteremo cosa fare. Credo che però il club punti ancora su di lui”.

